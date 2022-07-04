 

Названа дата прощания с “папой” Чебурашки Леонидом Шварцманом

04.07.2022, 18:35, Разное
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В пресс-службе киностудии “Союзмультфильм” сообщили, что прощание с мультипликатором пройдет 5 июля в Доме кино. Мероприятие начнется в 12:40, пишет Общественная служба новостей.

Леонида Шварцмана похоронят на малой родине – во Владимирской области. Погребение пройдет в селе Заречье Киржачского района, сообщает телеканал “360”.

Легендарный мультипликатор скончался 2 июля, ему был 101 год. Леонида Шварцмана называют “папой” Чебурашки и еще десятка других любимых с детства персонажей. Он приложил руку к созданию таких мультфильмов, как “Крокодил Гена”, “Аленький цветочек”, “Золотая антилопа”, “Снежная королева”, “Котенок по имени Гав”, “Дядя Степа – милиционер”, “38 попугаев”. Об этом сообщает “Радио 1”.



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