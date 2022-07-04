«Москвичей» не будет: по многочисленным просьбам горожан мэрия решила построить на месте завода Renault новый ЖК

Мэрия Москвы объявила о том, что по многочисленным просьбам горожан на месте бывшего автозавода Renault возведут новый жилой квартал. Ранее планировалось выпускать на предприятии машины марки «Москвич», но люди выразили обоснованные опасения экологического характера и власти к ним прислушались.

В пресс-релизе столичных властей говорится, что перед тем, как принять решение, мэр Сергей Собянин прогулялся по районам, прилегающим к заводу, и лично пообщался с их жителями.

«Завод – это хорошо, но определённо не в городской черте, – говорит житель одного из ближайших домов, плотник Савелий Федотов. – Кирпичные фабричные трубы, испускающие клубящийся дым в тёмное грозовое небо – не то, что хочется видеть нам, простым москвичам, каждое утро»

«Нет нужды в таком производстве у нас под окнами, – вторит ему агроном Авдей Ямщиков из соседнего дома. – И нет нужды в том, чтобы бездумно плодить автомобили. Сейчас, благодаря нашему мэру и его команде, в Москве функционирует очень продуманная система городского транспорта, опутывающая своими маршрутами и столицу, и пригороды. Протяжённость одного московского метрополитена превышает таковую в Лондоне, Нью-Йорке, Сеуле и Дели, а средний возраст подвижного состава усилиями Дептранса недавно был снижен на 4,2 года»

Учитывая мнение москвичей, Сергей Собянин принял решение передать землю под застройку. До конца 2023 года на месте бывшего завода появится свыше десяти многоэтажных домов, объединённых в один большой жилой комплекс «Москвич». На его территории обустроят подземные парковки, спортивные площадки и два стадиона, а также три детских сада и одна школа. Фактически это будет новый микрорайон, подчёркивают в мэрии.

«Нет никаких сомнений в том, что отечественная промышленность может разработать и освоить в производстве электрокар “Москвич”, о котором мы много говорили и думали. Однако интересы людей, интересы горожан для меня всегда были и будут приоритетом. Чуткий подход к людям, опора на их мнение, способность слышать их голос – все эти факторы позволили превратить Москву в один из самых удобных городов для жизни в мире. Я буду действовать так и дальше, не поступаясь принципами», – сказал мэр.

За несколько дней до этого решения стало известно, что китайская автомобильная корпорация BYD вышла из совместного проекта по созданию электрокара «Москвич», сославшись на нерентабельность участия в нём и опасение попасть под санкции. Эта фирма должна была разработать конструкцию, дизайн и технологию производства отечественной машины, а также поставить машинокомплекты и технологическое оборудование для организации сборочного производства.

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