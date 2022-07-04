CGTN – ледник в Альпах обрушился после рекордной жары

Горный ледник в итальянских Альпах частично обрушился в воскресенье после того, как на его вершине была зарегистрирована рекордно высокая для этим мест температура, пишет CGTN. По словам местных властей, в результате этого происшествия по меньшей мере шесть человек погибли и восемь получили ранения, спасательные работы продолжаются.

В итальянских Альпах частично обрушился горный ледник. В результате по меньшей мере шесть человек погибли и ещё восемь получили ранения, как сообщили местные власти.

Ледник обрушился в районе горы Мармолада, которая является самой высокой в итальянских Доломитовых Альпах, недалеко от деревушки Пунта-Рокка. Это произошло на пути, который обычно используют, чтобы подняться на вершину горы.

Катастрофа случилась через день после того, как на вершине ледника была зафиксирована рекордно высокая температура в 10 градусов по Цельсию.

Местные власти провинции Тренто заявили, что после крупной «ледяной лавины», которая обрушилась на туристов, проводятся спасательные операции. По их оценкам, вполне вероятно, следует ожидать «тяжёлые потери».

Дата выхода в эфир 04 июля 2022 года.