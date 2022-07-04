 

В Клайпеде начался снос памятника советским воинам

04.07.2022, 17:26, Новости дня
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В городе Клайпеде в Литве начали демонтаж мемориала советским воинам, сообщил мэр Витаутас Грубляускас.

«Могу подтвердить, что действительно, насколько я слышал, работы по демонтажу начались… Утром уже начался демонтаж, все идет как запланировано, демонтируют и увезут», – сказал Грубляускас LRT, передает РИА «Новости».

Замдиректор администрации Клайпедского самоуправления Андрюс Добранскис уточнил, что демонтаж обойдется бюджету города в 18 тысяч евро. Демонтаж планируется провести до 6 июля.

Мемориальный комплекс планируется перенести в музей советских памятников в парке Грутас, информирует «Sputnik Беларусь».

 

Ранее вильнюсский городской совет принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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