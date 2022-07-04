 

ФСБ вынесла предостережение переводившему деньги украинскому фонду россиянину

04.07.2022, 17:26, Новости дня
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Россиянину объявлено предостережение по поводу денежных переводов благотворительному фонду Украины, который помогает украинским силовикам, что расценивается как государственная измена, сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

«УФСБ РФ по городу Москве и Московской области получена информация о намерении гражданина РФ совершить преступление, предусмотренное статьей 275 УК РФ (государственная измена)», – приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс».

По данным спецслужбы, «в период проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины житель РФ (его имя не уточняется) осуществил денежные переводы на банковский счет Международного благотворительного фонда «Вернись живым», зарегистрированного на Украине».

«По имеющейся информации, фонд функционирует с 2014 года и оказывает помощь Вооруженным Силам Украины в укомплектовании электронными средствами ведения наблюдения, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи, обучении военных», – говорится в пресс-релизе.

Как отметили в УФСБ, с учетом того, что действия указанного лица, связанные с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности России, «создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России, 1 июля органами федеральной службы безопасности ему объявлено официальное предостережение».

Ранее следователи ФСБ задержали жительницу Москвы по подозрению в госизмене, они направили в суд ходатайство о заключении ее под стражу.

Госдума 14 июня приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как украинские спецслужбы вербуют российских чиновников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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