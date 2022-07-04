Высыпайтесь! Это полезно для вашего сердца



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Американская кардиологическая ассоциация добавила продолжительность сна в контрольный список вещей, влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы. Взрослые должны спать от семи до девяти часов каждую ночь, комментирует эту работу специалист по легочной реанимации и сну доктор Радж Дасгупта.

По словам ученого, человек ночью проходит несколько циклов, состоящих из медленного и быстрого сна. Он объяснил, что есть три стадии медленного сна, и только на третьей из них человек входит в глубокий сон, который восстанавливает тело как умственно, так и физически.

Если вы будете просыпаться среди ночи, то вы не сможете перейти на более глубокие стадии. Такая ситуация может привести к повышению артериального давления и повышению уровня сахара в крови, что связано с диабетом и ожирением. Эти состояния способствуют ухудшению здоровья сердца и повышают риск развития сердечной недостаточности.

Помимо сна, новый список Американской кардиологической ассоциации сохранил исходные категории: диета, физическая активность, воздействие никотина, индекс массы тела, липиды в крови, глюкоза в крови и артериальное давление. Но с некоторыми изменениями.

Несколько исходных показателей были переопределены для обеспечения соответствия новым клиническим рекомендациям или совместимости с новыми инструментами измерения. Так, для контроля работы сердечно-сосудистой системы людям от двух лет и старше кардиологи рекомендуют: учитывать курение не только традиционных сигарет, но и вейпинг, и пассивное курение; для контроля уровня липидов в крови измерять холестерин липопротеидов высокой плотности, вместо общего холестерина; а также измерять гемоглобин A1c, так как это ключевой показатель для оценки риска диабета 2 типа.

«Идея оптимального сердечно-сосудистого здоровья важна, потому что она ставит перед людьми позитивные цели, к которым нужно стремиться на любом этапе жизни», — подчеркивают исследователи.