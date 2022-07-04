 

Треть молодых американцев уверены, что США обрели независимость от индейцев

04.07.2022, 16:05, Новости дня
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Менее 58% американцев правильно ответили на вопрос, от какой страны США обрели свободу, более 10% считают, что от «коренных американцев», свидетельствует опрос Lawsuit.org.

«А в поколении Z (1997–2006 годы рождения) в том, что США стали независимыми от индейцев, уверены 34% (правильный ответ про Британию дают примерно столько же)», – приводит данные исследования Telegram-канал «Опросы и замеры».

Также сообщается, что более трети американцев делают ошибку в написании слова «независимость» в словосочетании День независимости (Independence Day).

 

«Чаще всего ошибающиеся пишут independance. Еще бывает independense, indpendence и indiependence. В выходные в честь Дня Независимости американцы гуглят «как написать слово «независимость»» на 85% чаще», – свидетельствуют данные исследования.

Ранее опрос показал, что семь из десяти жителей США не хотят, чтобы действующий президент страны Джо Байден участвовал в выборах в 2024 году, 61% американцев считают, что экс-главе США Дональду Трампу также не стоит баллотироваться.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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