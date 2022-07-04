 

Мишустин заявил о возможности Казахстана занять нишу ушедших из России компаний

04.07.2022, 16:05, Новости дня
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У производителей Казахстана есть возможность занять нишу ушедших из РФ компаний, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым.

«Считаем, что у казахстанских партнеров есть хорошая возможность для того, чтобы заместить компании из недружественных государств, остановивших работу на российском рынке», – передает его слова РИА «Новости».

Мишустин добавил, что планируется запустить новые проекты. «В ближайшее время мы планируем запустить перспективные инфраструктурные и транспортные проекты. В рамках программ импортозамещения будут созданы дополнительные производственные мощности», – сказал глава российского правительства.

Ранее Мишустин заявил, что страны Евразийского экономического совета (ЕАЭС) будут стимулировать импортозамещение, но уже сейчас обеспечивают себя всеми видами продовольствия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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