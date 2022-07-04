 

Суд в Саратове отказал Рашкину в иске о передаче купленной им лосихи взамен убитой

04.07.2022, 16:05, Новости дня
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Фрунзенский районный суд Саратова отказал в иске осужденному за незаконную охоту экс-депутату Госдумы Валерию Рашкину к местным властям с требованием принять купленную им лосиху взамен убитой.

При этом Рашкин добавил, что будет обжаловать это решение после изучения всех доводов суда.

«Суд решил в удовлетворении административного иска Рашкина Валерия Федоровича отказать», – передает ТАСС сообщение корреспондента из зала суда.

Напомним, депутата от КПРФ Рашкина лишили мандата 25 мая в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора.

Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина по делу о незаконной охоте к трем годам лишения свободы условно.

Рашкин заявлял, что решил отказаться от охоты после пережитого стресса и заниматься благотворительностью. Он пояснял, что нашел живого лося и готов его привезти. Животное он нашел в Иркутской области у охотника, который вырастил лосиху и готов ее продать за 200 тыс. рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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