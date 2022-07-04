 

“Умер сегодня”: Новорожденный малыш дочери Толкалиной скончался в жутких мучениях

04.07.2022, 15:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наследница знаменитой актрисы, несмотря на свой достаточно юный возраст, уже счастлива в браке. Не так давно она сообщила поклонникам радостную новость о подготовке к родам. Правда, пока не своим: в интересном положении оказалась любимая кошка дочери Любови Толкалиной по кличке Пуля.

Наконец-то котята появились на свет – этот момент был полон радости и счастья для Марии, и тогда она еще не подозревала о том, какое горе ее ждет впереди. Дело в том, что новорожденные малыши друг за другом стали умирать. Первый – по кличке Звездочка – умер от синдрома угасания. Причем питомца медики пытались реанимировать, но безуспешно. К слову, именно этого котенка девушка хотела оставить себе.

Но на этом трагедии не закончились. Сегодня Мария рассказала о смерти еще одного своего малыша – по кличке Сусано, у которого нашли новообразования в почках. Как оказалось, котенок скончался в жутких мучениях, так как болел длительное время, а за его жизнь боролось дочь Любови Толкалиной вместе с врачами. К несчастью, помочь ему не удалось.

Убитая горем Мария Михалкова-Кончаловская вспомнила, как с нетерпением ждала родов своей любимой кошки. “Мне так счастливо представлялось это событие”, – призналась девушка. А теперь дочь Любови Толкалиной не понимает, как так получилось, что долгожданные малыши ушли в мир иной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06.21 / Магазинный и рядом не стоял: отстирываем полотенца домашним порошком из соды

22.11.20 / YouTube, Facebook и Twitter поплатятся за цензуру против РФ

13.01.22 / Столтенберг рассказал об итогах заседания Совета Россия – НАТО

23.08.21 / Стрижки и прически. Какие варианты стилисты считают максимально выигрышными для осени

27.12.21 / Мюсли вместо яичницы: привычки за завтраком, которые мешают похудеть (особенно после 50 лет)

19.05.22 / Снова в пионеры? – Личное мнение

03.06.21 / Скандалы: Эдуард Худайнатов обиделся на РБК

06.06.22 / Скандалы: Двойная игра

13.02.22 / Российские звезды зарабатывают миллионы на продажах онлайн-курсов

21.02.22 / Срочно: Путин объявил о признании ДНР и ЛНР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика