 

Бросил мать Порошиной ради молоденькой, сбил человека: громкие выходки Дмитрия Назарова

04.07.2022, 15:47, Разное
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Ушел от жены к молодой и не пришел на ее похороны

Дмитрий Назаров трижды связывал себя узами брака. Первый союз артиста, с девушкой по имени Наталья, просуществовал недолго и подарил ему старшую дочь Нину. Во второй раз актер женился на Наталье Красноярской – режиссере мимического ансамбля Большого театра и матери Марии Порошиной. Семья просуществовала 11 лет, но распалась на нехорошей ноте.

Назаров закрутил роман с актрисой Ольгой Васильевой, которая на 20 лет моложе Красноярской, и вскоре бросил ради нее жену. Третий брак оказался крепким и подарил артисту еще одну дочь, а его бывшая супруга больше не вышла замуж и отказывалась вспоминать о прошлых отношениях. Когда Наталья скончалась, проститься с ней пришло множество коллег и друзей, но Дмитрий на похороны так и не явился.

Сбил пьяного пешехода

ДТП с участием Дмитрия Назарова произошло в 2018 году. Актер сбил человека на Варшавском шоссе в столице – пострадавший угодил в больницу с переломом. Свидетели уточнили, что пешеход был нетрезв и перебегал дорогу в неположенном месте, а Назаров вызвал медиков и полицейских и оставался на месте аварии, пока те не прибыли. Хотя обвинять Дмитрия в случившемся никто не стал, он предпочел не комментировать инцидент.

Отказал поклонникам

В 2019 году поклонники упрекнули артиста в агрессивном поведении. Почитатели таланта Назарова подкараулили кумира у театра и сфотографировали его на мобильный. Сначала артист попросил фанатов убрать устройства, а потом, когда те ему отказали, позвонил в полицию. Впрочем, далеко не согласились с тем, что Дмитрий проявил грубость. Многие заключили, что обиженные поклонники раздувают из мухи слона.

Раскритиковал тренера “Спартака” в стихах

Ни для кого не секрет, что Дмитрий Назаров пишет стихи и является преданным болельщиком ФК “Спартак”. Артист не раз посвящал строки любимому клубу, но однажды это его, казалось бы, безобидное увлечение обернулось большим скандалом.

Около четырех лет назад звезда “Кухни” в стихах раскритиковала тогдашнего тренера “Спартака” Массимо Карреру. Двух игроков, поставивших лайк творчеству актера, на время отлучили от основного состава и не допустили на матч.



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