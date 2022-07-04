«Ельцин-центр» расширяется: в Екатеринбурге ищут площадку для «Бурбулис-центра»

В Музее первого президента России подтвердили информацию о готовящихся изменениях в руководящем составе и пояснили, что перестановки связаны с запуском нового амбициозного проекта.

– Геннадий Бурбулис – уральский политик и философ, правая рука Бориса Ельцина в первые, самые сложные годы его работы на посту президента России. Один из авторов легендарного Беловежского соглашения и самый активный инициатор демократических реформ девяностых. Дискуссии о том нужен такой музей или нет, не ведётся – вопрос заключается лишь в месте и времени открытия «Бурбулис-центра», – рассказали в музее.

Руководство «Ельцин-центра» просит администрацию города передать под нужды нового музея часть сквера на Октябрьской площади, где ранее планировалось строительство храма св. Екатерины, отменённое по техническим причинам.

Специально для официального старта «Бурбулис-центра» в Екатеринбург 4 июля прилетает премьер-министр Михаил Мишустин. В церемонии также примет участие бывший губернатор Свердловской области сенатор Эдуард Россель.

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