В Москве приведут в порядок еще четыре набережные

Раз в пять лет проводится расшивка швов набережных, отметил заместитель мэра. Ремонт нужен для увеличения срока эксплуатации сооружений, поскольку со временив происходит разрушение материала швов, объяснил Бирюков.

В большинстве случаев материалы швов разрушаются из-за прорастания травы. В итоге может произойти смещение и выпадение гранитных плит.

Швы начинают ремонтировать с пескоструйной очистки камня, затем начинается расшивка. Швы очищают от старого наполнителя, заполняют полимерцементным материалом, а затем – специальным водонепроницаемым раствором.

Бирюков отметил, что перекрывать набережные не потребуется, поэтому для горожан эти работы пройдут почти незаметно. “Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок”, – уточнил заммэра.

В столице продолжается создание единого рекреационного каркаса вдоль Москвы-реки. К 2025-2028 годах в городе появится маршрут для отдыха и прогулок длиной около 246 километров.

За последние 11 лет в столице благоустроили 36 территорий воды. Набережные объединяют в прогулочные маршруты со смотровыми площадками.