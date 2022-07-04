 

Мнение: “Грабят народ США”

04.07.2022, 14:10, Разное
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"Грабят народ США"

Белый дом обвинил миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса в поддержке корпораций, которые получают рекордные прибыли за счет народа США. Так пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила в Twitter Безосу на его упреки в адрес президента Джо Байдена.

Заочный обмен критическими замечаниями начался после того, как Байден призвал владельцев заправок снизить цены на топливо, отразив таким образом снижение стоимости, которую они платят за продукт. В США в июне цена бензина выросла до рекордных значений, впервые превысив $5.
Инфляция слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления, — отреагировал на это Безос. — Это либо прямое заблуждение, либо глубокое непонимание базовой динамики рынка».

https://www.rbc.ru/politics/04/07/2022/62c21c549a7947425b3cadac?from=from_main_7 – цинк

Так это же та самая невидимая рука рынка, о которой они так пекутся (на словах конечно же). Рыночек порешал, что цена должна быть 5 долларов за галлон. И что-то Байдена и его окружение не волновало, когда он принимал деньги от БигТеха (в том числе и от Безоса) и принимал их услуги по блокированию Трампа (Амазон принимал активное участие в кампании против Трампа и блокировал свои сервера для сторонников Трампа в СМИ).
А теперь им предлагают меньше грабить американский народ. Естественно, что корпоратократия в лице Безоса или того же Маска уже открытым текстом посылает Байдена лесом с его чудесными идеями, которые стали следствием экономической политики его администрации.

Источник: Colonel Cassad



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