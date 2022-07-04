 

Пятая за месяц пивоварня закрылась в Баварии

04.07.2022, 13:32, Разное
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Власти федеральной земли Бавария бьют тревогу из-за остановки уже пятой в течение месяца пивоварни, сообщает Spiegel.

Её владелец Ханц Фритц рассказал, что вынужден закрыть бизнес из-за рекордного подорожания электроэнергии, сырья и дефицита стекла, ранее импортируемого из России и Украины.

– Мы готовы варить пиво даже несмотря на столь высокие затраты на электроэнергию, газ и воду, но отсутствие тары делает производством невозможным, – сообщил промышленник.

Все стекольные фабрики в Германии оказались закрыты из-за нерентабельности. Бизнесмены пытаются договориться о поставках из Бельгии, но их производственные мощности ограничены, а разливать в пластик не позволяет законодательство.

Из Эстонии была запланирована поставка посуды под названием «бидон», но всю партию арестовали из-за санкций. Наша пивоварня закрывается навсегда.

В свою очередь министр промышленного производства Баварии Йорг Ланке призвал земляков не драматизировать и полностью отказаться от употребления алкоголя.

– Пора понять, что мы живём в новом мире, в котором, вероятно, больше не будет баварского пива. Но пиво не может заменить нам общечеловеческие ценности. В конце концов, с производством сосисок пока проблем не наблюдается, – сказал он местной прессе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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