Юрий Шатунов отказывался говорить о родном отце

Умерший недавно Юрий Шатунов воспитывался в детдоме. О своем отце он отказывался говорить и не интересовался его судьбой.

23 июня на 49 году жизни скончался популярный в 1990-е годы певец Юрий Шатунов. Причиной смерти солиста легендарной группы “Ласковый май” стал обширный инфаркт. Несмотря на то, что как раз незадолго до этого артист выиграл суд у бывшего коллеги Андрея Разина, что, по мнению ряда блогеров, могло подорвать здоровье мужчины, были у Шатунова и другие поводы для стресса. Так, певца всегда раздражали любые вопросы о его отце.

С ранних лет будущая суперзвезда советской эстрады воспитывался в детском доме. Именно во время пребывания там он познакомился с другими участниками коллектива, авторами песен и продюсером группы Андреем Разиным. Родители Юрия Шатунова развелись, когда ему только исполнилось три года. 23-летний Василий Клименко состоял в отношениях с младшей на пять лет Верой Шатуновой, однако позже ушел из семьи. Два года назад житель умер, однако эта новость не стала трагедией для его сына.

Дело в том, что у Клименко с Юрием Шатуновым, оставшимся на фамилии матери, близких отношений никогда не было. Как охарактеризовал ситуацию сам певец, это был совершенно чужой и не интересный ему человек. Добившись огромной популярности, селебрити не стремился найти путь примирения с теми, кто когда-то предал его. Также не нравились исполнителю и любые расспросы или разговоры об отце.

Источник: teleprogramma.pro