Скандалы: Неделя миллиардера

Федун на пенсии, Пумпянский без яхты, Потанин под санкциями

Леонид Федун покинул пост вице-президента «Лукойла» в связи с «достижением пенсионного возраста». На Гибралтаре выставлена на продажу яхта Axioma Дмитрия Пумпянского, которая была арестована 21 марта. Проект по строительству на Карибах роскошного отеля, поля для гольфа и марины для суперъяхт общей стоимостью $1 млрд приостановили из-за участия в нем российских миллиардеров Александра Абрамова и Александра Фролова. В дайджесте о российских миллиардерах мы рассказываем о самых важных событиях недели с участием крупнейших российских бизнесменов.

Под санкциями

Верховный суд Гибралтара принял решение о продаже с аукциона яхты Axioma российского миллиардера Дмитрия Пумпянского, сообщил YouTube-канал ESysman SuperYachts. Яхта была задержана в середине марта после иска крупнейшего банка США JPMorgan о взыскании долга с лица, находящегося под санкциями. Яхта была приобретена Пумпянским за счет кредитных средств JPMorgan и попала в залог к банку из-за просрочки по кредиту. После продажи яхты денежные средства поступят в распоряжение Верховного суда Гибралтара, который определит их дальнейшую судьбу. Дмитрий Пумпянский попал под санкции Евросоюза 10 марта, а еще через несколько дней он был включен в санкционные списки Великобритании.

Финансовая гвардия Италии за последние три недели заморозила активы российских бизнесменов почти на €55 млн, пишет газета Il Messaggero. Под арест попали четыре виллы на Сардинии стоимостью €50 млн, принадлежащие сестре бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой. У Аркадия Ротенберга заморожена недвижимость в провинции Витербо на €625 000, у Бориса Ротенберга — вилла в Порто-Черво стоимостью €3,6 млн.

Великобритания ввела новые санкции против российских миллиардеров. В новые списки попали совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, совладелец строительной корпорации «А.Н.Д.» Саит-Салам Гуцериев и совладелец «М.Видео-Эльдорадо» Саид Гуцериев. Буквально за день до этого Владимир Потанин успел переправить свою яхту Nirvana в гавань Дубая. Теперь судно стоит по соседству с суперъяхтой Madame Gu Андрея Скоча.

Проект по строительству роскошного отеля, гавани для суперъяхт и поля для гольфа на одном из островов в Карибском море приостановлен из-за участия в нем партнеров Романа Абрамовича, узнала газета The Sun Turks & Caicos. Издание пишет, что в проект общей стоимостью $1 млрд уже вложили более £100 млн российские миллиардеры Александр Абрамов и Александр Фролов. Они не входят в санкционные списки, но, несмотря на это, стройку было решено заморозить.

Стоимость имущества российских бизнесменов, арестованного США и их союзниками, достигла $30 млрд. Об этом сообщает Forbes USA со ссылкой на Министерство юстиции США. Поиском активов российских миллиардеров занимается группа REPO, специально созданная для этого в марте 2022 года. С помощью REPO были задержаны яхты Amadea, Tango, Amore Vero, Rahil и Phi.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США заблокировало траст Heritage Trust с активами на $1 млрд, связанный с Сулейманом Керимовым. В 2018 году Керимов был внесен в SDN-List, который предусматривает замораживание активов и запрет на осуществление транзакций с компаниями, попавшими в этот список. 14 апреля на Фиджи была арестована яхта Amadea, владельцем которой власти США считают Керимова. В начале мая Верховный суд Фиджи разрешил конфисковать Amadea по ордеру США, а в начале июня суд постановил, что суперъяхта должна быть вывезена в Соединенные Штаты. 27 июня яхта пришвартовалась в Сан-Диего.

Компания «Уралхим» Дмитрия Мазепина с 2011 по 2018 год спонсировала Королевскую школу в Кентербери, графство Кент, пишет Daily Mail. Сумма пожертвований неизвестна, но в документах компания указана как «крупный благотворитель». Газета отмечает, что год обучения в школе стоит £41 000. Общественная организация Spotlight on Corruption назвала это «невероятно тревожным», а председатель Всепартийной парламентской группы по борьбе с коррупцией и ответственному налогообложению Маргарет Ходж заявила, что «наша защита от грязных денег была подорвана». Мазепин включен в санкционные списки ЕС и Великобритании.

В бизнесе и в жизни

Леонид Федун ушел с поста вице-приезда «Лукойла», сообщается на сайте компании. По официальной версии, уход связан с «достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами». Федун после ухода останется акционером «Лукойла», бизнесмену и его семье принадлежит 9,3% акций компании. В конце апреля из-за санкций с поста президента компании ушел Вагит Алекперов.

Сын президента США Джо Байдена Хантер встречался как минимум с четырьмя российскими миллиардерами, пишет газета New York Post со ссылкой на собственные источники в американских спецслужбах. 17 февраля 2012 года в московском офисе группы АСТ Хантер встретился с Тельманом Исмаиловым, говорится в публикации. Среди других российских бизнесменов, с которыми встречался Байден, — президент АФК «Система» Владимир Евтушенков и президент «Ташира» Самвел Карапетян. Евтушенков завтракал с Хантером в Нью-Йорке, в отеле Ritz-Carlton рядом с Центральным парком, 14 марта 2012 года. Также Байден-младший был знаком с Еленой Батуриной, вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Батурина, пишет издание, перевела $3,5 млн за «консультационное соглашение» с инвестиционной фирмой, соучредителем которой был Хантер в 2014 году, но сам Байден свою причастность к этой компании отрицает.

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий создал IT-компанию в Краснодаре, указывают данные «СПАРК-Интерфакс». Компания краснодарского бизнесмена «Новые технологии» учредила дочернюю организацию «Информационные технологии», которая будет разрабатывать компьютерное ПО.

Основатель «Норникеля» Владимир Потанин обратится в Верховный суд Великобритании в рамках спора о разделе имущества с бывшей женой Натальей, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя бизнесмена. В 2021 году Наталья выиграла аппеляцию и получила возможность подать новый иск о разделе имущества. Она требует от Потанина 50% его доли в «Норникеле», а также половину всех дивидендов, выплаченных по акциям компании с 2014 года. Бизнесмен намерен добиться отмены этого решения.

Прямая речь

Олег Дерипаска, выступая перед студентами МГУ, заявил, что не видит предпосылок для смены политического режима в России. «И нет потенциала для смены режима никакого. Оппозиция предпочла красивый европейский вид и ретировалась из жизни страны. Они называют крупных предпринимателей частью олигархов. Я уже говорил, ждать, что Михаил Маратович [Фридман] или [Петр] Авен, [Михаила] Ходорковского (внесен в реестр физлиц — иноагентов) возьмем того же, на танках прорвутся в Брянск. Вряд ли, это не те люди. Это ни в коем случае не в упрек. А какие еще основания сейчас это подразумевать? Не вижу экономических предпосылок для смены режима на сегодняшний день, как бы кому ни хотелось», — поделился Дерипаска.

Максим Щедрин

Оригинал материала: “Форбс”