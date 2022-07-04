Путин поздравил военных с освобождением ЛНР

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04.07.2022, 13:17, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава государства поздравил и поблагодарил военных РФ и народную милицию ЛНР с освобождением республики.

Глава военного ведомства сообщил об успешном проведении операции по освобождению ЛНР. По словам министра, потери ВС Украины за две недели составили 5 тыс. 469 человек, передает РИА «Новости».

Шойгу добавил, что в Лисичанске украинские войска при отступлении оставили 39 танков и другой бронетехники.

Напомним, в воскресенье министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. 

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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