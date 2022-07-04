Премьер Польши: РФ из ситуации с санкциями выходит невредимой

Россия пока хорошо справляется с западными санкциями, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Polska Times.

«Самая большая проблема с санкциями заключается в том, что они сильны, но будут работать в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – сказал Моравецкий, по мнению которого введенные в отношении РФ рестрикции должны ослабить ее экономический потенциал и «привести к ее изоляции», передает РИА «Новости».

«К сожалению, эффекты придут в среднесрочной перспективе – через год, два, пять лет. Напротив, в краткосрочной перспективе, из-за роста цен на сырье, Россия выходит из этого невредимой, поскольку получает прибыль за поставки газа и нефти», – признал он.

Моравецкий назвал это серьезной проблемой, «ведь даже несмотря на санкции Запада, Россия может продавать свои товары в других местах».

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.

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