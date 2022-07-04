Путин пообещал присвоить звания героев России генералам Лапину и Абачеву

Президент Владимир Путин сообщил, что подпишет указ о присвоении звания героев РФ генералам Александру Лапину и Абачеву. Также глава государства пообещал наградить всех военнослужащих, отличившихся во время боевых действий в ЛНР.

Путин отметил, что подразделения, принимавшие участие в освобождении ЛНР, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности, передает ТАСС.

«Воинские соединения, включая группировку «Восток» и группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, единому замыслу. Надеюсь, что на их направлении все будет проходить так же, как и на луганском происходило до настоящего времени», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.

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