 

Путин пообещал присвоить звания героев России генералам Лапину и Абачеву

04.07.2022, 13:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Владимир Путин сообщил, что подпишет указ о присвоении звания героев РФ генералам Александру Лапину и Абачеву. Также глава государства пообещал наградить всех военнослужащих, отличившихся во время боевых действий в ЛНР.

Путин отметил, что подразделения, принимавшие участие в освобождении ЛНР, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности, передает ТАСС.

«Воинские соединения, включая группировку «Восток» и группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, единому замыслу. Надеюсь, что на их направлении все будет проходить так же, как и на луганском происходило до настоящего времени», – приводит его слова РИА «Новости».

 

Напомним, в воскресенье министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. 

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03.22 / Mastercard заблокировала доступ для некоторых российских банков

15.12.20 / Кличко: Из-за решения Верховной Рады местные бюджеты потеряют 7,5 млрд грн

16.01.21 / В Роспотребнадзоре рассказали о механизме защиты организма от COVID

14.09.20 / Минтранс и ГИБДД подготовили изменения в ПДД

10.01.22 / В Израиле у дважды вакцинированного мужчины зафиксировали первый случай миокардита из-за “Омикрона”

11.01.22 / Разногласия никуда не делись, но компромисс возможен – CNN о переговорах в Женеве

09.06.21 / Названа самая востребованная в 2021 году новая профессия

26.04.21 / Работавшие на предприятии «Северстали» итальянцы привились «Спутником V»

28.09.21 / В мире: Зачем российских военных зовут в еще одну зону Африки

22.09.20 / Генсек ООН выступил против «вакцинного национализма»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика