Обратите внимание, как легко быть красивой: 6 простых правил макияжа, которым следуют француженки

Никто так хорошо не владеет искусством простой красоты, как француженки. У них самый красивый макияж, который выглядит максимально естественно.

Кожа женщин во Франции гладкая, блестящая и сияющая, брови кажутся естественными, а щеки излучают красивый и здоровый румянец. Вот 6 правил макияжа, которые стоит взять себе на вооружение, чтобы выглядеть как француженка.

Уход за кожей

Это основное правило француженок во всем мире. Чтобы получить красивые, гладкие и сияющие кожные покровы, нужно правильно их подготовить.

Забота о коже имеет первостепенное значение. Нужно массировать ее, лечить и ухаживать. Также важно использовать увлажняющие средства и основы под макияж.

Красная помада

В последнее время предпочтения в макияже несколько изменились, и многие начали использовать бальзамы для губ.

Однако, все мы хорошо знаем о том, что насыщенная красная помада, от которой просто невозможно оторвать взгляд, является неотъемлемой частью культового французского макияжа.

Рациональное использование туши

Внешний вид у француженки, как правило, сияющий и безупречный. Однако секрет красоты заключается в незаметном мейкапе.

Важно, чтобы цвет лица был ярким и свежим, а глаза это отражали. Именно потому важно наносить тушь так, чтобы ресницы выглядели максимально естественными.

Легкая основа

Если использовать густой и тяжелый тональный крем, то кожа будет выглядеть довольно тусклой и совершенно неестественной. Француженки предпочитают легкие основы.

Стоит начать с хорошего и качественного крема для увлажнения лица, а затем нанести осветляющую легкую СС-сыворотку, чтобы придать сияние.

Использовать помаду практически для всего

Макияж не должен занимать слишком много времени и сил. Можно использовать помаду практически для всего, в частности для губ, щек в качестве румян и даже глаз вместо теней.

В итоге получится идеальный макияж, который можно создать очень быстро. Если нужна универсальная помада, то стоит выбирать нюдовый или румяно-розовый цвет, хорошо подходящий для создания простого и монохромного образа.

Использовать жидкие формулы

Чтобы добиться красивого сияния кожи, не стоит выбирать матирующие средства, такие как пудры. Все применяемые продукты должны быть жидкими. Они увлажняют кожу и придают ей сияющий вид. Кроме того, это помогает обеспечить идеально гладкую и ровную основу.

Их можно легко наносить пальцами или кистью для растушевки, что обеспечивает быстрое и идеальное покрытие.