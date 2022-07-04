Обратите внимание, как легко быть красивой: 6 простых правил макияжа, которым следуют француженки
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Никто так хорошо не владеет искусством простой красоты, как француженки. У них самый красивый макияж, который выглядит максимально естественно.
Кожа женщин во Франции гладкая, блестящая и сияющая, брови кажутся естественными, а щеки излучают красивый и здоровый румянец. Вот 6 правил макияжа, которые стоит взять себе на вооружение, чтобы выглядеть как француженка.
Уход за кожей
Это основное правило француженок во всем мире. Чтобы получить красивые, гладкие и сияющие кожные покровы, нужно правильно их подготовить.
Забота о коже имеет первостепенное значение. Нужно массировать ее, лечить и ухаживать. Также важно использовать увлажняющие средства и основы под макияж.
Красная помада
В последнее время предпочтения в макияже несколько изменились, и многие начали использовать бальзамы для губ.
Однако, все мы хорошо знаем о том, что насыщенная красная помада, от которой просто невозможно оторвать взгляд, является неотъемлемой частью культового французского макияжа.
Рациональное использование туши
Внешний вид у француженки, как правило, сияющий и безупречный. Однако секрет красоты заключается в незаметном мейкапе.
Важно, чтобы цвет лица был ярким и свежим, а глаза это отражали. Именно потому важно наносить тушь так, чтобы ресницы выглядели максимально естественными.
Легкая основа
Если использовать густой и тяжелый тональный крем, то кожа будет выглядеть довольно тусклой и совершенно неестественной. Француженки предпочитают легкие основы.
Стоит начать с хорошего и качественного крема для увлажнения лица, а затем нанести осветляющую легкую СС-сыворотку, чтобы придать сияние.
Использовать помаду практически для всего
Макияж не должен занимать слишком много времени и сил. Можно использовать помаду практически для всего, в частности для губ, щек в качестве румян и даже глаз вместо теней.
В итоге получится идеальный макияж, который можно создать очень быстро. Если нужна универсальная помада, то стоит выбирать нюдовый или румяно-розовый цвет, хорошо подходящий для создания простого и монохромного образа.
Использовать жидкие формулы
Чтобы добиться красивого сияния кожи, не стоит выбирать матирующие средства, такие как пудры. Все применяемые продукты должны быть жидкими. Они увлажняют кожу и придают ей сияющий вид. Кроме того, это помогает обеспечить идеально гладкую и ровную основу.
Их можно легко наносить пальцами или кистью для растушевки, что обеспечивает быстрое и идеальное покрытие.
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