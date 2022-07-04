 

Риэлторы уходят с рынка

04.07.2022, 13:04, Разное
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За последние месяцы значительно выросло количество агентств недвижимости, выставленных на продажу. Риэлторы уходят с рынка из-за сокращения продаж и снижения доходности их бизнеса. Как правило, это небольшие агентства из регионов, а также те, кто работал на рынке «вторички».

К началу июля количество объявлений о продаже риэлторских компаний на «Авито» выросло почти в 2,5 раза относительно прошлого года и достигло 400. В среднем готовый бизнес предлагается за полмиллиона рублей.

Сложнее всего в текущих условиях выжить агентствам недвижимости, в штате которых числится до двадцати человек. Предложение квартир сейчас в несколько раз больше спроса, а покупатели не торопятся выходить на сделки из-за сократившихся доходов. По разным оценками, в июне количество просмотров вторичных квартир в крупных городах сократилось на 30-50%.

Аналитики рынка не советуют скупать выставленные на продажу риэлторские компании. Хорошим приобретением считается крупное агентство недвижимости с известным именем. Сейчас же с рынка уходят маленькие компании, не представляющие особенной ценности. Поэтому проще и дешевле приобрести базу телефонных номеров потенциальных покупателей.



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