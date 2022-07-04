 

Мнение: В дороге

04.07.2022, 12:50, Разное
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Едем на машине в Москву. Самолеты еще долго летать не будут, а на поезд билеты было не достать. Так что как и в 2014 году машиной.

Война визуально практически никак не отражается в привычном пейзаже. Редкие плакаты и муралы ZVO-тематики, портреты героев СВО, нечастые армейские машины на трассе в Крыму и в Ростовской области. Практически обыденность. Посмотрим, как с этим в столице, но судя по отзыву Владлена Татарского плюс-минус также.

Трасса Таврида это круто. До Керчи и9 Севастлполя теперь ехать быстро и комфортно. Крымский мост привычно впечатлщий. Хорошее напоминание о том, что ничего подобного Украина дать людям не в состоянии.

О военно-гуманитарных проектах ради которых собственно еду, расскажу отдельно.

Источник: Colonel Cassad



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