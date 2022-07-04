60-часовая рабочая неделя и быстрые увольнения – на Украине «оптимизировали» трудовые отношения

Верховная рада приняла законопроект об оптимизации трудовых отношений, который окончательно переводит труд на Украине на военные рельсы. Как пишет «СТРАНА», нововведения будут играть на руку работодателям, а наёмных работников теперь ждут быстрые увольнения, увеличение продолжительности рабочей недели с нынешних 40 часов до 60 часов, а также отпуска и выплаты «с условиями».



AP

1 июля парламент Украины принял во втором чтении и в целом «скандальный законопроект» №7251 об оптимизации трудовых отношений, пишет «СТРАНА». Как отмечает издание, он был подан в Раду ещё в начале апреля, быстро прошёл первое чтение, однако на втором застопорился. Теперь же, отмечает издание, труд на Украине окончательно переводится на военные рельсы.

Как отмечает «СТРАНА», трудовая реформа на Украине готовилась уже давно. Ещё до начала российской спецоперации то и дело появлялись законопроекты, которые должны были подкорректировать КЗоТ в пользу работодателей. После 24 февраля разговоры о необходимости «упрощений» на рынке труда активизировались, что, с одной стороны, понятно: бизнес на фоне потерь активов, разрыва логистических цепочек, инфляции и других сложностей попросту не мог тянуть ещё и пакет норм, лояльных к наёмному персоналу. С другой стороны, страдают сейчас и простые украинцы, по которым боевые действия бьют не меньше, чем по бизнесу.

Нововведения проекта №7251 касаются, в основном, увольнений, отпусков и выплат, а также «упрощения» документооборота. Так, на время боевых действий все сообщения и документы по вопросам трудовых отношений могут вестись в электронной форме. То есть уведомления о сокращении уже не нужно высылать по почте или вручать лично. По действующему законодательству, без заблаговременного официального уведомления человека нельзя было сократить или уволить.

Появилось новое основание для увольнения работников — невозможность обеспечить условия труда вследствие боевых действий. С одной стороны, это понятно: если уничтожено предприятие, то как на нём могут работать люди? С другой, как говорит глава адвокатского объединения «Кравец и партнёры» Ростислав Кравец, непонятно, как работодатели будут доказывать «невозможность обеспечивать условия труда». То есть, если предприятие потеряло складские помещения, может ли это быть основанием для увольнения людей?

Ещё один повод для увольнений — неявка на работу больше четырёх месяцев. В этом случае работодатель может разрывать трудовой договор. Примечательно, что ещё до принятия этого закона некоторые предприятия, в том числе государственные, начали пугать работников увольнениями. Как рассказал изданию глава независимого профсоюза железнодорожников Александр Скиба, работникам украинской железной дороги поступали «ультиматумы» от руководства. Теперь же односторонний разрыв трудовых отношений окончательно узаконили, что позволит предприятиям избавляться от сотрудников, которые не работают, но официально числятся. Это касается, в основном, беженцев, уехавших в Европу. Теперь они зависят исключительно от настроений работодателей — те могут разорвать трудовые договоры в любой момент.

Также разрыв трудовых договоров теперь нужно согласовывать с военными администрациями. Но при этом, даже если те не дадут добро на массовые увольнения людей, в новом законе не прописана выплата компенсаций за время вынужденного простоя. То же самое касается оспаривания в судах: даже если человека восстановят на работе, компенсаций не будет.

Кроме того, изменили сроки оспаривания действий работодателей. Ранее иски были бессрочными, теперь их подачу ограничили тремя месяцами с момента фиксирования нарушений условий труда.

В новом законе также изменили ряд действующих норм, касающихся отпусков. Так, из КЗоТа исключили статью, по которой деньги за неиспользованный отпуск идут за работником, то есть числятся за ним при переходе на новую работу. Теперь если работник не успел отгулять отпуск — сгорает и он сам, и выплаты.

Трудиться украинцам, пишет издание, придётся ещё больше — теперь могут увеличивать продолжительность рабочей недели с нынешних 40 часов до 60 часов. Итоговое решение за работодателем, но нет сомнений, что многие захотят этой возможностью воспользоваться. 60 рабочих часов в неделю — это формат 10-часового рабочего дня с одним выходным или же работа по 8,5 часов в день вообще без выходных. В формате традиционной пятидневки придётся работать по 12 часов в день.

Важное нововведение касается мобилизованных работников. До принятия закона за ними закреплялись прежнее рабочее место и средняя зарплата. Военное содержание шло параллельно. Формально компенсации по зарплатам должны были идти за счёт бюджета, но с начала боевых действий их фактически переложили на предприятия, откуда мобилизовались люди, из-за чего бизнес нёс огромные затраты. Теперь же, согласно принятой поправке, работодателей освободили от выплат мобилизованным, но они должны сохранять за ними рабочие места.