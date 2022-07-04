Стала известна дата подписания протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО будут подписаны 5 июля, страны войдут в альянс после ратификации этих документов всеми 30 членами НАТО, сообщила штаб-квартира альянса.

«Союзники (страны НАТО) подпишут протоколы о вступлении с Финляндией и Швецией 5 июля», – передает ТАСС заявление альянса.

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден отправил в профильные комитеты Конгресса США письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

Ранее заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о получении гарантий от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) было названо неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и НАТО.

В НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии. После этого Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления в Североатлантический альянс.

До этого присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции, которая выдвигала двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО.

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