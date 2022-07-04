 

В Кремле отказались от эмоциональных оценок ситуации с хоккеистом Федотовым

04.07.2022, 12:20, Новости дня
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Эмоциональная оценка ситуации с призывом на воинскую службу хоккеиста Ивана Федотова неуместна, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь не может быть «человеческих» комментариев, здесь есть закон. В законе у нас есть воинская обязанность», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать эту ситуацию «по-человечески», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что эмоциональные комментарии по этому поводу «абсолютно неуместны».

Представитель Кремля напомнил, что есть законные поводы для отсрочек, разные режимы прохождения службы, в том числе для спортсменов.

«Поэтому какие-то эмоциональные рассуждения здесь вряд ли уместны. Но за деталями прошу обращаться в министерство обороны», – заключил Песков.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной РФ по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Иван Федотов задержан в Петербурге сотрудниками военкомата.

Источник сообщал, что Федотову грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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