 

Власти родного города Зеленского решили отказаться от русского языка

04.07.2022, 12:20, Новости дня
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Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, где преимущественно распространен русский язык, сообщил жителям о необходимости переходить на украинский.

«Защищая Украину, нужно учитывать не только военный фронт, но и культурный. Так исторически сложилось, что мы, криворожцы, в основном говорили на русском, но теперь язык – это и наше оружие», – написал он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Вилкул добавил, что власти города решили «не рубить с плеча», а осуществить «мягкий процесс перехода на украинский язык», передает ТАСС.

С 1 июля в городе открылись языковые клубы «Давай общаться по-украински», также власти запустили онлайн-курсы «Говори по-украински правильно». Объявление о регистрации онлайн-курсов было размещено 24 июня и за эти дни зарегистрировались около 500 криворожцев.

Вилкул пояснил, что проводит ежедневные вечерние брифинги на русском языке, поскольку обращается в основном к русскоязычному югу и востоку. «Однако большинство встреч я провожу на украинском языке. Процесс трансформации идет!» – добавил он.

Кривой Рог – родной город президента Украины Владимира Зеленского, там он родился и окончил школу.

Ранее депутаты Киевского городского совета предложили ввести полный запрет на публичное использование в столице книг на русском языке, спектаклей, концертов и документов на носителях информации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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