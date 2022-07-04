Поплавская призвала лишить заработка отвернувшуюся от России Юлию Ауг

Яна Поплавская призвала лишить заработка Юлию Ауг, отвернувшуюся от РФ вскоре после начала специальной операции на Украине. Актриса прокомментировала ситуацию в эфире YouTube-передачи «Эмпатия Манучи».

Не все звезды поддержали решение властей. Несогласные в срочном порядке покинули страну, продолжая ее критиковать уже из-за границы. Ауг не стала исключением, поэтому Поплавская выступила за проведение «культурной операции». Во время чистки работы надо лишить всех артистов, не являющихся патриотами. Лица, отказывающиеся поддерживать РФ, вообще не должны пересекать границу.

«Скажите, почему Ауг должна играть в российских театрах? Человек открыто демонстрирует свою лютую ненависть к нашей стране. Она на всех углах открыто кричит, что не хочет ничего иметь с русскими и вообще к ним не относится. Зачем же ты после этих слов приезжаешь в мою страну? Чтобы зарабатывать на россиянах деньги?» – заявила Поплавская.

Источник: www.osnmedia.ru