Мнение: Блуждающие пули из башни “ОКО”

27 июня Мосгорсуд повторно рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Пресненского районного суда Москвы по уголовному делу о перестрелке в башне ОКО Мосвка-Сити. И оставил в силе судебное решение, вынесенное на основе вердикта присяжных, по которому Магомед Исмаилов приговорен к 16 годам колонии строгого режима, а Эльдар Хамидов – к 15 годам.

Но говорить о том, что в истории перестрелки в башне «;ОКО» поставлена точка, пока рано…. И вот почему.

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