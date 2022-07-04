“Не хватало”: расставшаяся со сценой Пугачева допустила досадный промах

Несколько лет назад Примадонна дала прощальный концерт и рассталась со сценой. Певица могла бы и дальше продолжать свою карьеру, однако она допустила досадный промах. Алла Пугачева не хотела делать коллаборации с молодыми артистами, что было крайне важно для завоевания популярности у более современной аудитории.

“Этого не хватало в свое время Алле Борисовне,” – рассказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Эксперт даже как-то советовал Примадонне задуматься о сотрудничестве с молодыми исполнителями. Однако уверенная в себе певица решила по-своему и не вняла совету. Многим кажется, что в последние годы на сцене артистка уже потеряла свою актуальность – во многом именно поэтому ей и пришлось завершить карьеру.

Противопоставить в этом плане Примадонне можно Сергея Жукова. Артист из 90-х до сих пор собирает аншлаги по всей стране. В беседе с PopCornNews Рудченко отметил, что исполнитель грамотно расширяет свою аудиторию за счет сотрудничества с молодыми коллегами. Старое звучание работало бы лишь на уже завоеванную аудиторию, но Жуков умудряется привлекать все новых слушателей. Судя по всему, лидеру “Руки вверх!” досадный промах Аллы Пугачевой уже не грозит.

Ранее “Дни.ру” подробнее рассказывали о том, что сейчас происходит с увядающей за бугром Аллой Пугачевой.