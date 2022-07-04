Террористическое государство: депутат Морозов обвинил США в агрессии против России

Пока Армия России в рамках специальной военной операции по защите мирных граждан независимых Донецкой и Луганской народных республик успешно выполняет поставленные перед ней задачи, подконтрольная зарубежным советникам киевская администрация продолжает совершать военные преступления. Если раньше украинские неонацисты ограничивались обстрелами густонаселенных территорий Донбасса, то теперь их агрессия перешла на территорию нашей страны.

Так, в ночь со 2 на 3 июля пограничный Белгород подвергся серьезному ракетному обстрелу. Агрессия Украины привела к человеческим жертвам. Однако, как удалось выяснить позже, непосредственную помощь Незалежной оказали США. По данным РИА Новости, за несколько дней до удара съемку города производил американский коммерческий спутник.

В этой связи депутат Государственной Думы РФ Олег Морозов обвинил США в агрессии против России. По данным РИА ФАН, парламентарий подчеркнул, что наша страна должна открыто заявить о действиях американцев на международных площадках.

Кроме того, народный избранник высказался за созыв заседания СБ ОНН и за дальнейшее признание США террористическим государством. Он также заявил о необходимости нанесения ударов по центрам принятия решений в Незалежной.

Позицию депутата поддержал политолог Руслан Бальбек. В интервью RT эксперт отметил, что США активизировали свои действия против России. По словам аналитика, американцы передают Украине не только разведданные, но и вооружение.