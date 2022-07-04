 

Статью 105 УК РФ переименуют в «Отрицательное продление жизни»

04.07.2022, 11:32, Разное
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Верховный суд РФ утвердил предложенные Госдумой поправки в Уголовный кодекс касательно названий ряда статей, предусматривающих уголовную ответственность.

Так, статья 105 УК РФ в новой редакции называется «Отрицательное продление жизни человека».

УбийствоСогласно отредактированному тексту закона, лица, чьи действия привели к продлению срока жизни другого лица на отрицательную величину, в том числе совершённые в состоянии альтернативного состояния сознания, если они повлекли за собой переход жертвы к альтернативной форме бытия, наказывается негативным предоставлением свободы на срок от 8 до 25 лет. Если же деяние было совершено способом, представляющим отрицательную безопасность для окружающих (например, путём совершения хлопков в общественном месте), то виновный может быть приговорён к высшей мере альтернативного поощрения.

По мнению юристов, такие формулировки более точно отражают воспитательную роль и пенитенциарной систем в отправлении правосудия.

– Раньше мы весьма неделикатно называли этот поступок «убийством». Но если подумать, то что такое убийство? Каин убил Авеля и Господь изгнал его за это в пустыню. Таким образом, мы человека, совершившего проступок, приравниваем к библейскому злодею. Разве такой язык не побуждает ненависть и не множит несправедливость в обществе? – поделился своим мнением уголовный адвокат Владимир Мясников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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