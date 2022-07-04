 

Мнение: Овсянникова едет домой

04.07.2022, 11:30, Разное
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Овсянникова возвращается в Россию. На Западе и на Украине оказалась не нужна. Вовремя не осознала, что Запаб выступил в Крестовый поход не проиив “Путинской агрессии”, а против России и русских как таковых. Поэтому метания персонажей вроде Овсянниковой на западе уже мало интересны. Они были востребованы в феврале-марте, когда Запад еще пробавлялся иллюзией о массовых антивоенных митингах, которые сокрушат режим Путина и позволят Западу победить без больших усилий.
Но произошло обратное, общество сплотилось против внешней угрозы, а такие как Овсянникова начали понимать, что сделали неверный выбор. Но откатить назад его не получиться.

Источник: Colonel Cassad



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