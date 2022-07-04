 

Опять беляш съела – Личное мнение

04.07.2022, 11:24, Разное
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В запрещённой и экстремистской социальной фотосети Ксения Собчак показала со всех сторон свой живот. Вот он:


Фото: Соцсети

Все снова заговорили о беременности, совершенно забыв, что последние месяцы Ксения провела вдали от мужа.

Если это не беременность, как мы только что с вами выяснили, значит Ксения снова съела беляш.

Вот иной человек навернёт тарелку борща, макарон — на второе, запьёт обед компотом с пончиком, и хоть бы хны. Не заметишь.

С Ксений ситуация совершенно другая. После родов так бывает со многими, но у большинства проходит само или в результате укрепляющих тренировок.

Вялой Ксении некогда укреплять мышцы. Упражнение вакуум, например, решило бы проблему за месяц. Крепкие мышцы пресса, кора не позволили бы желудку и прочим органам так нахально лезть с фотографий в глаза.

Вопрос в том, что Собчак почему-то не видит смысла заняться собственной физической формой. Больше передвигаться пешком, чтобы сохранить здоровье и остатки мышц.

Для меня загадка, почему люди это делают. Неужели самой приятно быть рыхлой?

При этом Ксения очень переживает за свой брак с Константином. Съест беляш и не понимает, почему муж за ней не бежит.

Удивительно, да?

Источник: Лена Миро



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