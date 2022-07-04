Мнение: Братский союз

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил о планах провести трехсторонний саммит Турция–Туркменистан–Азербайджан на территории Турции. Предполагается создание тюркоязычного союза трех стран.

Экономическая цель союза — туркменский газ. Туркмения из-за России фактически лишается возможности продавать свой газ направлением на запад. Ранее это достигалось путем продажи газа Газпрому, который прокачивал его, уже как свой, по южному коридору через Украину в Европу. Собственно, конфигурация советской газотранспортной системы как раз и предполагала наличие двух коридоров — северного, с ресурсной базой на месторождениях Крайнего Севера, и южного, перебрасывающего газ из Туркмении, Казахстана и Узбекистана. Кстати, большая часть этой системы обслуживала не интересы экспорта, а внутренние потребности Союза и стран СЭВ. Экспорт рассматривался в качестве опции.

После краха СССР структура поставок осталась почти такой же, но при Путине было принято решение сменить приоритеты — экспорт стал главным интересом режима. Собственно, поэтому и уничтожалась своя индустрия, поэтому все меньше интереса было поддерживать промышленность стран СНГ и Украины — чем меньше ртов, тем больше долларов и евро получит Путин и его друзья. Долларов и евро стало так много, что эти ребята начали думать, что ухватили бога за бороду, и занялись геополитикой, в которой были и остаются ни в зуб ногой. Что и привело к плачевному результату: сегодня «этот поезд в огне».

Предсказуемо начались проблемы и со Средней Азией: основные товарные потоки, которые исправно шли через Россию в Европу, теперь в силу конфликтов России, начинают иссякать. Переориентация на Китай частично исправляет положение, но, во-первых, инфраструктурная недостаточность и необеспеченность этих маршрутов, а во-вторых, к Китаю в Средней Азии относились и относятся с настороженностью. Ни одна из стран Средней Азии не спешит в объятия к Китаю, понимая последствия этого шага. Каждая решает проблему по-своему, но все эти решения носят один и тот же характер — есть определенная черта, выше которой они не хотят видеть свою зависимость от Китая. Плюс тот факт, что нынешнее положение Китая тоже не внушает оптимизм — долговой кризис, в который попала китайская экономика, выглядит слишком угрожающим, и в долгосрочной перспективе его шансы выйти из него выглядят призрачными.

Поэтому среднеазиатские страны снова смотрят на запад, но теперь Россия не рассматривается ими, как мостик, соединяющий их с Европой. Полая неадекватность российского руководства попросту пугает. Отсюда и усиление Турции на пространстве региона — она предлагает себя в качестве такого мостика, гарантируя при этом и политическую, и военную защиту, что для стран Средней Азии ничуть не менее важно.

Турки демонстрируют активность на восточном направлении. Ради такого огромного куша они сумели решить карабахский конфликт, фактически пробив коридор между Каспием и Европой. Остается последний шаг — преодолеть Каспий. В случае возникновения союза тюркских государств, о котором говорится, проблема будет решена на 90 процентов. Резкое ослабление России после «не-войны» на Украине гарантирует, что любые возражения Кремля по поводу любых решений этого союза будут в лучшем случае игнорироваться, а если что — то и отбрасываться, как несущественные. Остается Иран, который без восторга следит за турецкими упражнениями, но Иран сам себе создал ситуацию отложенной катастрофы, пробивая собственный коридор в Европу по территории Ирака, Сирии и Ливана, ведя почти безнадежную войну на этих территориях, которая выжимает из него все возможные ресурсы.

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