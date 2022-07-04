 

Умер народный артист России Сергей Сосновский

04.07.2022, 11:00, Новости дня
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Народный артист РФ Сергей Сосновский умер в воскресенье на 68-м году жизни, сообщили в пресс-службе Московского Художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова.

«Сегодня, 3 июля, после тяжелой болезни на 68 году жизни не стало народного артиста РФ Сергея Валентиновича Сосновского», – говорится в сообщении на сайте театра.

«Поверить в это невозможно. Сказать, что Сергея Валентиновича в Художественном театре любили – мало. Его обожали. Для каждого из нас он был родным человеком – таковы его обаяние, душевная щедрость, открытость и, конечно, талант, перед которым мы все преклонялись… Сегодня для нас и для всех, кто знал Сергея Валентиновича, – черный день», – говорится в заявлении.

Театр выразил соболезнования всем родным актера, друзьям, коллегам и зрителям.

Сергей Сосновский родился 1 января 1955 года. Окончив в 1976 году Саратовское театральное училище имени И.А. Слонова, он играл в местных театрах, а в 2004 году принял предложение Олега Табакова войти в труппу МХТ. Последними работами Сергея Валентиновича в театре стали Шейлок в «Венецианском купце» режиссера Екатерины Половцевой, Сумароков в «В окопах Сталинграда» Сергея Женовача и старый слуга Мюнхгаузена Томас в спектакле Виктора Крамера «Враки, или завещание барона Мюнхгаузена».

Сергей Сосновский известен также своими ролями в таких фильмах, как «Господа Головлевы», «Апостол», «Одесса», а также в сериалах «Кухня», «Троцкий» и «Метод».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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