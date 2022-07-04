Одним из погибших при стрельбе в Копенгагене оказался россиянин

Проживающий в Дании 47-летний мужчина с российским гражданством, а также 17-летние датские юноша и девушка были убиты в результате стрельбы в торговом центре Field’s в Копенгагене, сообщил главный инспектор полиции города Серен Томассен.

«Среди убитых – 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством, проживающий в Дании. Были ранены четверо: двое подданных Дании и двое Швеции», – передает ТАСС его слова.

Полиция Копенгагена пока не обнаружила доказательств, которые бы позволяли рассматривать стрельбу в торговом центре как теракт, пишет РИА «Новости».

Томассен добавил, что стрелок действовал один. У него изъяты ружье и нож. По версии правоохранителей, все погибшие и пострадавшие являются случайными жертвами. Кроме того, как сообщил представитель полиции, известно, что ранее задержанный обращался к психиатру, однако подробностей того, есть ли у него психическое заболевание, нет.

Associated Press ранее сообщило со ссылкой на датскую полицию, что «три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии после массовой стрельбы в торговом центре».

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