 

Российские аналоги Coca-Cola и Fаntа поступили на прилавки

04.07.2022, 9:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Произведенные в Подмосковье напитки со вкусами Coca-Cola, Fаntа и Sprite уже появились в торговых точках. Изготавливают их в Видном, на предприятии «Мегапак», под маркой Funky Monkey.

Напитки Funky Monkey заменили собой продукцию ушедших из РФ Coca-Cola и PepsiCo. Это важный для Московской области проект импортозамещения, а местные жители получили сотни новых рабочих мест, информирует канал «360».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов рассказал, что компания «Мегапак» готова увеличить производство вдвое: в настоящее время там работают 400 человек, но компания готова создать новое производство и набрать еще 400 человек только для производства тех трех напитков, которые ушли с рынка.

Кроме того, компания производит «Газировку 2.0» – газировку нового поколения с дополнительной пользой.

«Мегапак» изготавливает всю свою продукцию из качественных и натуральных ингредиентов. В настоящее время это один из ведущих в РФ производителей безалкогольных и слабоалкогольных напитков.

«Практически все компоненты – а это упаковка, тара, этикетки – производят в Подмосковье. На новом предприятии будет 400 рабочих мест, но учитывая, что производство компонентов тоже базируется в Московской области, это будет уже тысяча рабочих мест», – объяснил Мурашов.

Мурашов подытожил, что это редкий случай, когда происходит резкий скачок в импортозамещении.

Ранее сообщалось, что две крупные сети быстрого питания в РФ – KFC и Burger King – перешли на напитки «Черноголовки», лимонады и воду.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06.21 / В Украине за сутки сделали 34,9 тыс. прививок от COVID-19

01.03.21 / Трамп заявил, что в 2024 году намерен победить демократов на выборах президента США

12.01.22 / Постпред США при НАТО не увидела больших шансов на компромисс с Россией

13.07.20 / Эксперты: к аннексии Крыма привел не Майдан, а неприятие Россией самой идеи независимости Украины 

18.09.21 / На Украине представили план победы над «Северным потоком – 2»

09.01.21 / Bild – в Германии одобрили создание фонда для обхода санкций США против «Северного потока — 2»

24.09.20 / Зеленский предложил открыть в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации

14.08.21 / Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа Бе-200 в Турции

24.09.20 / Эксперт рассказал, какие риски создает использование голосовых помощников

31.05.21 / Британские ученые разработали метод увеличения урожайности томатов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика