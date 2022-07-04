Посол в Китае заявил о поддержке Россией расширения Совбеза ООН

Необходимо расширить Совет безопасности ООН за счет африканских, азиатских и латиноамериканских стран, чтобы сделать его более демократичным, сообщил посол РФ в Китае Андрей Денисов, выступая на пленарной сессии Форума глобального мира ООН в Пекине.

По его словам, в настоящее время СБ ООН практически превратился в арену, на которой западные коллеги «осуществляют пропаганду», выдавая свои взгляды за истину в последней инстанции. Эти деструктивные шаги еще больше отдаляют членов Совбеза, делая его работу менее эффективной, отметил он.

«На этом фоне особенно остро стоит необходимость реформирования ООН. Моя страна выступает за расширение состава СБ ООН на основе широкого консенсуса. Для этого необходимо увеличить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы Совет безопасности мог отражать чаяния народов мира и стать более демократичным», – приводит его слова РИА «Новости».

В то же время Денисов подчеркнул, что Россия не готова поддержать включение в Совбез ООН Германии и Японии, так как это никак не изменит внутренний баланс.

«С другой стороны, мы открыты для перспективы вступления Индии и Бразилии в СБ ООН. Мы последовательно выступаем за то, чтобы СБ ООН был максимально представительным в нынешних обстоятельствах», – добавил дипломат.

На прошлой неделе постоянный представитель РФ при Совбезе ООН Дмитрий Полянский, комментируя призывы президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из СБ и Генассамблеи ООН, заявил, что это возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново.

Год назад Полянский заявлял, что Москва выступает против увеличения числа постоянных членов Совбеза ООН за счет «коллективного Запада». Он отметил, что их в СБ «и так достаточно» и необходимо фокусироваться на включении развивающихся государств.

За расширение количества постоянных членов выступает и Париж. В частности Франция поддерживает предоставление такого статуса странам G4 – Германии, Бразилии, Индии и Японии.

В пользу Индии высказывался президент США Джо Байден.

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