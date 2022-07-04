 

Американцев возмутила реакция Харрис на вопрос о бензине

04.07.2022, 8:15, Новости дня
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Зрители телеканала Fox негативно отреагировали на смех вице-президента США Камалы Харрис во время обсуждения рекордных цен на бензин в стране.

Эпизод произошел во время выступления Харрис в Новом Орлеане. Один из участников мероприятия пошутил, что на днях видел мем о том, как сделать бензин в домашних условиях. Харрис заявила, что так делать не надо, после чего засмеялась. Реакция второго лица государства на проблему с топливом спровоцировала критику американцев, передает РИА «Новости».

«Джо: «Нет никого глупее меня!». Камала: «Подержи мои наколенники! Хи-хи», – сыронизировал пользователь Mcl Black.

«Она всегда истерично смеется, когда ей задают вопрос, который ей не нравится», – заметил Christian Clifford.

«Какого черта она думает, что все так смешно, о, верно, ей не нужно ни за что платить, есть деньги налогоплательщиков», – отметил Dave Cancel.

«Все, что осталось сделать Камале, это сказать: «Пусть едят пирожные». Мы все знаем, что случилось с (казненной французской – прим. ВЗГЛЯД) королевой Антуанеттой после того, как она сказала так о страданиях французов во время ее правления», – выразил мнение Jhay Chylla.

«Честно говоря, она смеялась только потому, что глупая», – добавил Bob S.

«Боже, я совсем забыла о ней… Как будто у нас даже нет вице-президента», – заметила SarahLeann.

«Удивительно, что мы платим за нее и таких как она», – написал Understated.

«Они могут даже не водить машину, находясь в должности, какое им дело до того, сколько мы платим? Чистое зло», – сообщил sean mcdougal.

«Ничего страшного, мы все будем смеяться в ноябре, когда (после промежуточных выборов – прим. ВЗГЛЯД) все демократы окажутся в очереди на пособие по безработице и им придется платить по пять долларов за галлон», – предрек sptrader.

Ранее пользователи Twitter высмеяли пост президента США Джо Байдена с требованием к владельцам АЗС снизить цены на топливо.

Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив пять долларов за галлон. На 2 июля, по данным аналитиков, цена на бензин составляет в среднем 4,8 доллара за галлон, при этом в январе 2021 года, когда Байден лишь заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон, в июле прошлого года – 3,1 доллара.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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