 

Физфак МГТУ им. Баумана впервые проводит набор квантовых теологов

04.07.2022, 7:32, Разное
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Приёмная комиссия Московского государственного технического университета им. Баумана
впервые в истории начала приём заявлений абитуриентов на специальность «Квантовая
теология и молекулярная литургия». Студенты будут
изучать особенности взаимодействия человека с Богом на атомном и субатомном
уровнях.

Первая в мире кафедра квантовой теологии открылась в 1994 году в Цюрихе. Её
основатель, профессор Норман фон Кройген, посвятил всю свою жизнь изучению
вопроса благодатности бозона Хиггса, поисками которого его коллеги занимались
на Большом адронном коллайдере. В результате многолетних поисков фон Кройген
выяснил, что во время молитвы атомы человеческого тела начинают вибрировать на
совершенно других кармических уровнях, а чакры человека при этом активируются.
Получив разрешение на открытие кафедры, учёный провёл ряд экспериментов по
зарядке воды, в том числе и дистанционной (через телевизор), по автоматической
заточке ножей в египетской пирамиде и по контактам с НЛО. В России квантовых
теологов в университетах будут готовить впервые. Выступая на заседании приёмной
комиссии, ректор МГТУ Анатолий Александров заявил, что ребята, окончившие эту
специальность, смогут работать не только в физической лаборатории, но и в
церкви.

«Наука
в XXI веке – явление междисциплинарное.
Ещё совсем недавно у нас в составе РАН появились первые доктора теологии, а
сегодня они уже готовы учить юных физиков божественной природе атомов. У нас
очень сильная научная школа, мы стоим на плечах Капицы и Сергия Радонежского,
Лобачевского и святителя Пимена, Курчатова и апостола Андрея. Российская квантовая
теология вскоре сделает решительный рывок, и мы станем первой страной, которая
создаст первый в мире ядерный реактор на святом водороде», – заявил
Александров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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