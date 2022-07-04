Физфак МГТУ им. Баумана впервые проводит набор квантовых теологов

Приёмная комиссия Московского государственного технического университета им. Баумана

впервые в истории начала приём заявлений абитуриентов на специальность «Квантовая

теология и молекулярная литургия». Студенты будут

изучать особенности взаимодействия человека с Богом на атомном и субатомном

уровнях.

Первая в мире кафедра квантовой теологии открылась в 1994 году в Цюрихе. Её

основатель, профессор Норман фон Кройген, посвятил всю свою жизнь изучению

вопроса благодатности бозона Хиггса, поисками которого его коллеги занимались

на Большом адронном коллайдере. В результате многолетних поисков фон Кройген

выяснил, что во время молитвы атомы человеческого тела начинают вибрировать на

совершенно других кармических уровнях, а чакры человека при этом активируются.

Получив разрешение на открытие кафедры, учёный провёл ряд экспериментов по

зарядке воды, в том числе и дистанционной (через телевизор), по автоматической

заточке ножей в египетской пирамиде и по контактам с НЛО. В России квантовых

теологов в университетах будут готовить впервые. Выступая на заседании приёмной

комиссии, ректор МГТУ Анатолий Александров заявил, что ребята, окончившие эту

специальность, смогут работать не только в физической лаборатории, но и в

церкви.

«Наука

в XXI веке – явление междисциплинарное.

Ещё совсем недавно у нас в составе РАН появились первые доктора теологии, а

сегодня они уже готовы учить юных физиков божественной природе атомов. У нас

очень сильная научная школа, мы стоим на плечах Капицы и Сергия Радонежского,

Лобачевского и святителя Пимена, Курчатова и апостола Андрея. Российская квантовая

теология вскоре сделает решительный рывок, и мы станем первой страной, которая

создаст первый в мире ядерный реактор на святом водороде», – заявил

Александров.

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