 

Тимошенко заявила о начавшейся третьей мировой войне

04.07.2022, 6:50, Новости дня
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Для Украины есть лишь один выход из конфликта с Россией – «победа в бою», сообщила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, добавив, что третья мировая война уже началась.

Тимошенко, комментируя возможность мирного соглашения РФ и Украины, заявила, что «это неприемлемо» для Киева. По ее словам, «мирное соглашение – иллюзия, а единственный выход – победа в бою». Тимошенко утверждает, что «любое мирное соглашение станет лишь первым шагом к очередной войне», передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Она считает, что Россия якобы пытается затянуть конфликт. По ее мнению, таким образом Москва хочет усугубить противоречия между странами НАТО. Тимошенко призвала НАТО увеличить поставки оружия Украине. Отвечая на вопрос о том, не рискует ли Великобритания спровоцировать этим новую мировую войну, Тимошенко сказала, что Украина и поддерживающие ее страны «уже участвуют в третьей мировой войне».

Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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