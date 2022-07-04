Грузовик упал в пруд в Москве

В Москве водитель грузовика не справился с управлением, автомобиль упал в пруд, сообщил столичный департамент транспорта.

Инцидент произошел на Новочеркасском бульваре перед пересечением с улицей Маршала Голованова, передает РИА «Новости».

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