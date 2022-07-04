 

Грузовик упал в пруд в Москве

04.07.2022, 6:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Москве водитель грузовика не справился с управлением, автомобиль упал в пруд, сообщил столичный департамент транспорта.

Инцидент произошел на Новочеркасском бульваре перед пересечением с улицей Маршала Голованова, передает РИА «Новости».

МоскваНовочеркасский бульвар — Яндекс Карты

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08.20 / Белоруссия закупит у РФ системы ПВО, БТР и вертолеты Ми-35М

21.03.21 / “Слуга народа” намерена инициировать внеочередное заседание Рады из-за событий под Офисом президента

05.07.20 / В РФ не увидели катастрофы в создании в США аналога ракетных двигателей РД-180

18.03.21 / Пушков предложил новый подход в отношениях РФ и США

05.07.21 / Эрдоган раскрыл судьбу скрывавшегося в Киргизии сторонника Гюлена

25.01.21 / В РФ начались продажи кроссовера Aston Martin DBX

21.02.21 / В Черновицкой области 19 февраля госпитализировали рекордное число пациентов с коронавирусом – ОГА

12.11.20 / Космические туристы подписали контракт на полет на Crew Dragon к МКС

10.01.22 / Маркетологи разочарованы в эффективности голосовых помощников

29.05.21 / МиГ-21 Ливийской национальной армии разбился во время парада

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика