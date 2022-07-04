Тело в тренде. Мода на худобу возвращается?

Как связан спрос женщин на пластику живота со стремлением достичь “идеальной” фигуры?

Женщины склонны хорошо выглядеть во все времена. Просто раньше у многих не было таких возможностей – ни хирургических, ни медицинских, ни финансовых, и информация о возможностях пластической хирургии, таких как абдоминопластика – пластика живота, не была так широко представлена, как сегодня. Сейчас все более доступно и больше женщин желают устранить деформации живота, возникающие после беременности и родов, которые являются основным фактором недовольства фигурой.

В ожидании ребенка женщины набирают вес, растягиваются мягкие ткани передней брюшной стенки, появляется диастаз – расхождение прямых мышц живота. Зная о том, что все можно исправить, они стремятся это сделать. Рынок пластической хирургии в нашей стране, и по всему миру в принципе, предлагает подобные услуги в очень широком ценовом диапазоне. Операция сегодня доступна представительницам разных слоев населения, фактически всем, кто хочет хорошо выглядеть.

Наблюдается ли возвращение тренда на худобу в последнее время?

Скорее нет, чем да. Нет тренда на худобу, есть тренд на красивое, подтянутое тело и на возвращение формы после беременности и родов. Раньше, двадцать лет назад, нашим мамам было очевидно – родила, фигура прежней уже не будет. Такая позиция была в обществе. Нормой было поправиться во время беременности на 20-25 кг и далеко не всем удавалось похудеть после этого.

Сейчас же соцсети и телевидение показывают, что модели, актрисы и другие известные женщины, рожают детей, а потом на пляже выглядят очень привлекательно. Конечно же, обычным женщинам тоже хочется иметь хорошую фигуру после родов. И теперь это возможно.

Это положительная тенденция – когда женщина не считает беременность и роды болезнью и причиной потери своей привлекательности. Если питаться правильно, соблюдать режим и рекомендации врача, вполне можно вернуть себе форму и добеременный вес уже через полгода после рождения малыша. Пропаганда здорового образа жизни и поддержания себя в форме здесь только на пользу.

Какова роль соцсетей в формировании адекватного отношения к своему телу?

Социальные сети играют огромную роль на развитие индустрии красоты. Через них в массы продвигаются различных идей, в том числе – популяризация бодипозитива. Пышнотелые модели и обычные женщины с объемными формами показывают, что они довольны своим телом и не стесняются его несовершенств. В противовес им фитнес-модели и фитнес-тренеры активно продают свои марафоны, курсы по похудению, тренировкам после и во время беременности и родов. Спектр продуктов, которые предлагает фитнес-индустрия, очень широк – на любого потребителя и для решения любой проблемы.

Сам тренд на стремление женщин поддерживать свое тело в хорошем состоянии, безусловно, позитивный. Если смотреть на аккаунты фитнес-блогеров здоровым взглядом, то можно увидеть много положительных сторон. Другое дело, что на неокрепшую психику людей, обладающих какими-либо признаками дисморфофобии, психического расстройства, которое характеризуется непринятием собственного тела, постоянное рассматривание блогов фитнес-тренеров с идеальными фигурами, плоскими животами, и кубиками пресса, может повлиять негативно. Женщины с неустойчивой психикой могут слишком близко принимать к сердцу то, что у них такого живота нет, и скорее всего не будет. Ведь не секрет, что все фитнес-блогеры живут фактически в спортзале, консультируются с диетологами, постоянно следят за собой. Это их работа – хорошо выглядеть и продавать красоту своего тела.

Моделям и актрисам тоже необходимо поддерживать себя в форме. Им нужно хорошо выглядеть в кадре и в жизни, так как их работа связана с внешностью. Не секрет, что не всем от природы дана тонкая талия и красивые бедра. Многие их получают именно в операционной у пластического хирурга – это более короткий путь для достижения идеальных контуров тела. Поэтому известные публичные люди нередко прибегают к пластической хирургии, приходят убирать избытки жировой клетчатки на талии, на спине, на бедрах, на животе.

У обычной же женщины помимо желания хорошо выглядеть есть дети, работа, нет возможностей питаться по спецдиете и заказывать те пищевые добавки, которые заказывает фитнес-тренер, и с утра до вечера пропадать в спортзале. А если у пациентки есть расхождение прямых мышц, это не позволит ей иметь плоский живот. Она сделала все, что могла при помощи спорта, но, тем не менее, фигура ее не устраивает. На этот случай у нас есть методики – эндоскопическая и классическая абдоминопластика, липомоделирование – которые способны помочь в короткие сроки привести тело в хорошее состояние. И они становятся доступными не только звездам.

Влияние моды на стремление к худому “идеалу”

Женщины сегодня не стремятся к худому телу, как у Твигги, например. Наоборот. Сейчас они ищут возможность придать фигуре женственности. Да, многие хотят подтянуть живот и сделать тонкую талию, но при этом они хотят иметь округлые бедра и пышные ягодицы. Рука об руку с абдоминопластикой и липосакцией сегодня идет такая операция, как липофилинг. В частности, липофилинг ягодиц, который делает фигуру более женственной, а ягодицы более объемными. Эту моду ввели бразильские и американские хирурги. Пациентке делается очень тонкая талия, но при этом она становится обладательницей очень объемных ягодиц. Можно сказать, что сейчас тенденция и мода именно на такую фигуру – с гипертрофированными женскими формами.