Мнение: Расея моя Расея

Нет слов… В ленте ФБ один из френдов описывает “в режиме реального времени”, как он героически перетерпевает… приступ аппендицита!!

“В среду понял, что-то не то, и перестал есть. В четверг начался жар, без насморка и головной боли, но с отличной, перманентной болью в правой подвздошной. Ногу не подтянуть – ну, да, ногу не вытянуть – ну, да.

А в пятницу утром получение грузов, которые люди ждут. Еду в город – каждая кочка и полицейский лежачий… ну, не объяснить, нельзя при аппендиците трястись. Хожу, соответственно, согнувшись. Грузы отдал, и по платной дороге домой лежать. Жар не проходит, а ещё и на улице под 30.

Самое трудное при аппендиците – вставать с кровати, ни при какой болезни такого затруднения нет. Потому, что пресс не напрячь толком. Положение тела в пространстве меняется – тоже дополнительные боли, с боку на бок. Лежать на животе невозможно, а во всех остальных положениях некомфортно.

Ничего не ем три дня, только пью, а состояние не улучшается (скорее от того, что пью не воду, а сладкие лимонады, сахар поддерживает воспалительный процесс, но сладкие лимонады не отберёте у меня и под угрозой перитонита).

Решаю врачам не отдаваться и не резать (а у них один ответ при аппендиците – резать, как в СССР научили). Жена боится, она кандидат наук и отдалась бы на резку только без сознания. Я категорически против резки себя, это и у воров не получилось (у меня своя отвертка в кармане оказалась, приняли за заточку), а у криворуких эскулапов из поколения ЕГЭ и подавно не получится”.

А теперь – последний, самый крутой прикол: мужик, который автор – закончил биофак ЛГУ. Он БИОЛОГ, мать его! По образованию. Реально – не собирается оперироваться. Пьет антибиотики – нас, говорит, на биофаке учили, что бактериальные воспаления снимаются антибиотиками. Меня обругал “совком”, на Западе, говорит, сейчас только так аппендициты лечат.

В чем-то он тоже прав: известно, что проще всего современные “хирурги” могут зарезать как раз на операции, которая считается простейшей – аппендоэктомии. Проще говоря, френд из Питера натурально боится современных врачей (и его жена, кандидат наук (!) – его в этом полностью поддерживает).

В общем, ТРИЛЛЕР. Жду, чем всё кончится – а что делать?

UPD. Он еще и, мать его, Питерский Интеллигент! “Я всё же думаю, что сам сломал, то мне и исправлять, как организм испортил, так самому и восстанавливать. А общество воспитывают в духе “отдайся специалисту, переложи на него свою ответственность и последствия своих косяков”. Ненавижу перекладывать ответственность. Я арбузов с косточками переел, и виноват в этом я, а не эскулапы, они и относиться так ко мне будут “Вот мудак, переел косточек, а нам его оперируй”

Совестливый!!