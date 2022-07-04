 

Организаторов Уимблдона оштрафовали за недопуск россиянок на турниры

04.07.2022, 5:25, Новости дня
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Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала организаторов Уимблдона на 1 млн долларов за недопуск российских и белорусских спортсменок на три турнира, сообщили СМИ.

Речь идет о турнирах в Истборне, Ноттингеме и Бирмингеме в преддверии Уимблдона. Организаторы Уимблдона – Ассоциация лаун-тенниса  Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета – оштрафованы на 620 тыс. фунтов стерлингов (750,6 тыс. долларов) и 207 тыс. (250,9 тыс.) соответственно. Ассоциация лаун-тенниса и Всеанглийский клуб намерены подать апелляцию при поддержке кабмина Великобритании, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

Издание подчеркивает, что организаторы Уимблдона особенно огорчены штрафами, поскольку турниры в Ноттингеме и Бирмингеме ежегодно приносят убытки, их продолжают устраивать только в целях поддержки женского тенниса.

Напомним, в апреле организаторы Уимблдона не допустили граждан РФ и Белоруссии до участия в турнире по теннису. При этом Ассоциация теннисистов-профессионалов осудила решение Уимблдона запретить российским игрокам участвовать в этом турнире. АТР заявила, что решение Уимблдона запретить российским и белорусским игрокам соревноваться в Великобритании подрывает рейтинговую систему ATP, в связи с этим решено убрать рейтинговые очки с турнира. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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