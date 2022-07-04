Мнение: Минутка поэзии. Два Лермонтова

1. “Валерик” – одно из самых потрясающих стихотворений во всей русской поэзии. Никому, кажется, не удалось за все 200 лет сделать поэтическую речь до такой степени разговорной; это что-то невероятное. С одной стороны – это просто живая, богатая разговорная речь; с другой – это никакой не “белый стих”, это первоклассные стихи, где строго соблюдается всё – размер, рифмы, ритм!

Читали Валерик при таком великолепии мало – понятно, почему: он все-таки невероятно длинный при всем своем совершенстве. Я его тоже малость подсократил – за что прошу прощения у истинных ценителей.

2.Еще одно – из лучшего, что вообще когда-либо было в русской культуре. Финальные две строчки – та самая “неслыханная простота”, о которых позже скажет Пастернак. И опять – обычные восьмистишия, но как они передают речь раненого, да не просто раненого – умирающего.