Мнение: О фатальных последствиях для Украины

И опять случилось ровно то, что и должно было случиться в нынешней ситуации. Более того, оно и не могло не случиться при таких теперешних раскладах. Как говорят в народе, «сила солому ломит».

А в чём, кстати, сила?

Короче, случилось очередное «малозначимое событие», с точки зрения Вечности. Оставлен ВСУ Лисичанск. Город, превращённый в неприступную крепость по «стандартам #НАТО». Город-символ и т.п.

Ладно, символизм хорош ровно до тех пор, пока он помогает, а не вредит. Этого, кстати, не очень понимают в Кремле. Но на то он и #Кремль…

Так что в отводе войск (некоторые назовут его «бегством ВСУ») нет ничего необычного. Даже если это жест «недоброй» воли. Но вот во всём остальном!

Украинские военные вынужденно покинули город Лисичанск после тяжёлых боев, такое решение было принято исходя из неравного соотношения сил с Россией и стремления сохранить людей и ресурсы. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Там заявили, что у российских войск кратное превосходство в численности артиллерии, авиации, реактивных систем залпового огня и в личном составе.

«Продолжение обороны города привело бы к фатальным последствиям. Ради сохранения жизни украинских защитников было принято решение уйти», — сказано в сообщении.

Это, по большому счёту, не дело россиян, что там украинские власти объясняют своему населению. Но вот лично я не встречал ни разу в качестве причин отхода из городов, где ВСУ размещают технику и ведут стрельбу вблизи жилых домов, желание сохранить жизни мирных громадян. Всегда в приоритете — только военные. Которые сначала прикрываются теми, кого обязаны защищать, как «живым щитом», затем льют крокодиловы слёзы по поводу «жертв среди гражданских», а напоследок героически отступают, даже не организовав эвакуацию. Словно бы собственные сограждане интересуют киевские власти меньше всего.

Ну, да «война всё спишет». И спишет на Россию. Наверное.

Но… при всех понятных вводных, разве не должна нормальная власть делать максимум для сохранения жизней, а не для обороны территорий? Земли вернуть можно, пусть и через полвека.

А людей кто вернёт?

Разве любые репарации это исправят?

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