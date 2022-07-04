Мнение: Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов

Ян Непомнящий выиграл 2-й турнир претендентов подряд, что является уникальным достижением, которое войдет в историю шахмат.

Несмотря на неровную игру в ряде партий, в целом Ян выиграл с запасом и спокойно доехал до необходимого результата на ничьих, в то время как конкуренты совершали куда как более фатальные ошибки, которые помешали им навязать борьбу за первое место.

Теперь ждем 2-го матча Карлсен-Непомнящий, если он вообще будет. Если Карлсен откажется играть, то Непомнящий сыграет матч с тем, кто займет 2-е место в турнире претендентов – это будет либо американец Накамура или китаец Дин Лижень. Но все же интересней было бы посмотреть на 2-ю попытку Яна против Карлсена.

Несмотря на то, что существует мнение, что у Яна "хрустальная челюсть" (хуже играет после поражений), 2 раза турнир претендентов просто так не выигрываают.

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