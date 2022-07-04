 

Мнение: Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов

04.07.2022, 4:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ян Непомнящий выиграл 2-й турнир претендентов подряд, что является уникальным достижением, которое войдет в историю шахмат.
Несмотря на неровную игру в ряде партий, в целом Ян выиграл с запасом и спокойно доехал до необходимого результата на ничьих, в то время как конкуренты совершали куда как более фатальные ошибки, которые помешали им навязать борьбу за первое место.

Теперь ждем 2-го матча Карлсен-Непомнящий, если он вообще будет. Если Карлсен откажется играть, то Непомнящий сыграет матч с тем, кто займет 2-е место в турнире претендентов – это будет либо американец Накамура или китаец Дин Лижень. Но все же интересней было бы посмотреть на 2-ю попытку Яна против Карлсена.

Несмотря на то, что существует мнение, что у Яна "хрустальная челюсть" (хуже играет после поражений), 2 раза турнир претендентов просто так не выигрываают.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01.22 / Исхудавшая Полина Гагарина поделилась с поклонниками новой фотографией

14.09.20 / В небе над Китаем возник «Хогвардс»

01.11.20 / К чему может привести бомбардировка ядерных объектов Ирана?

27.01.21 / В России, для разработки новых ядерных технологий, создан академический консорциум

24.06.22 / Скандалы: Госдеп ищет «жертв изнасилований» на Украине

05.04.21 / Оправданным в российских судах будут назначать условное наказание

03.06.21 / Скандалы: Затоптать Толстого

03.12.20 / Протоиерей заявил о высокой эффективности купания в проруби против коронавируса

03.12.21 / Вирусолог Малинникова не исключила самоликвидацию дельта-штамма COVID-19

10.12.21 / Мнение: О национальной гордости записных «нерабов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика