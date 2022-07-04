Рассталась? Сделай грудь! – Личное мнение
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Викторию Романец, которая недавно рассталась с Антоном Гусевым, спросили: «Как пережить расставание?»
Наложив на бесформенный пряник мультяшную маску, которая даже её лицо делает точёным, Викуся что-то там ответила на вопрос.
Фото: Соцсети
Что там она прошепелявила — не суть. Суть — в том, что шепелявила Романец, лежа в корсете, который носят после маммопластики.
Грудь Вика делала и, судя по всему, не раз. Нос пилила тоже, сдаётся мне, не единожды. Губы поддуть — так это, вообще, в их кругах — вместо «здрасте».
Рассталась? Поменяй импланты или рубани ещё больше шнобель! А лучше — и то, и другое!
По такому принципу часто живут женщины, которым от природы была дана посредственная внешность, идущая вразрез с их отчаянным желанием быть красивой.
В какой-то момент эти наивные девушки поверили в то, что пластическая хирургия сможет сотворить чудо: сделать их красивыми.
За примерами, помимо Романец, далеко ходить не надо: Ксюндель, Айза.
Фото: Соцсети
Красивой никто из них, конечно, не стал.
Из некрасивых от природы девок они превратились в некрасивых тёток с явными следами вмешательства на отёкших филлерных пряниках.
Фото: Соцсети
Так и живут: под бронёй фотошопа и пластики.
Но реальность — нет-нет да и пробьётся наружу, явив миру вымученные лица и тела, которые эти несчастные тётки «переделывали, передедывали, да не перевыделовывали».
Фото: Соцсети
Даже как-то жалко их, потому что амбициям этих самих себя загнавших женщин не суждено сбыться.
Красивой можно только родиться, а отпиленный нос, надутые губы и пришитая грудь тебя таковой не сделают.
Вообще, непонятно: зачем ставить перед собой цель, которая никогда не будет достигнута? Какой в этом смысл?
Это же прямой путь к неврозам.
Ставили перед собой неосуществимые цели? Чем дело кончилось? Расскажите о своих самых больших в жизни провалах?
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Источник: Лена Миро
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